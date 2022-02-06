Лукашенко заявил, что не будет смотреть сквозь пальцы на действия Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет смотреть сквозь пальцы на то, что делает руководство Украины, однако это не отменяет экономическое сотрудничество двух стран.

«Не думайте, что я буду смотреть сквозь пальцы на все то, что они сотворили. Здесь дело не в личном. Беларусь в целом к ним хорошо относилась», - сказал Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

Фрагменты публикует в воскресенье близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого».

По его словам, Украина второй партнер Беларуси в торговле за прошлый год - почти $7 млрд. «И в основном это наши поставки туда, от продовольствия и далее. (...) Сейчас мы поставляем, Россия поставляет в том числе переработанные продукты и так далее. Мы им поставляем одинаковое количество с россиянами нефтепродуктов. Литва поставляла на полтора миллиарда (долларов - ИФ), сейчас мы закрыли эти поставки. Мы просто помогаем людям», - заявил президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что не опасается того, что украинская военная техника может пойти против Беларуси, заправляясь ей же поставленным горючим.

«Да, день будут ездить. Один день. До границы, может, доедут. А дальше что? Они с колес работают. Мы это хорошо знаем», - добавил президент Беларуси.

«Я человек такой - воевать, так воевать, если нужно. Работать, так работать, в разных режимах», - сказал он.

Лукашенко между тем заявил, что разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском, он не оправдал надежд.

«Как-то накапливалось. (...) Если я к человеку хорошо отношусь, то разочароваться - надо время. Я всегда ищу, за что зацепиться хорошее», - сказал белорусский президент в интервью. Фрагменты были показаны в эфире телеканала «Россия-1» (ВГТРК).

«И я к Зеленскому так: ну молодой, не сообразил и прочее. Это накапливалось. Но когда он в открытую начал заявлять: «Америка, это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь - это враги» - это уже крыша поехала», - заявил он.

По словам Лукашенко, у Зеленского нет стержня. «Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое, и то, что было в войну, и Холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня», - сказал президент.

«Путин в чем прав? Ведь надеялись. Как мне говорил: «Ты знаешь, новый человек (Зеленский на посту президента - ИФ), не глупый ведь, может быть поймет, подскажут. Тот натворил», - заявил Лукашенко.