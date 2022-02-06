Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0223 GBR   2.3128 TRY   0.1253

Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 90.27 +2.01 Brent 91.11 +1.64

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 06.02.2022 18:41

Количество случаев COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 700 тыс.

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 7 474 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 698 тыс. 654, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 7 704 случая.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 25 человек (накануне - 23). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 871 человек.

От COVID-19 вылечились 646 тыс. 378 человек (+ 4 840 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 43 тыс. 405 человек.

За сутки медики провели 19 043 теста на коронавирус против 20 531 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 267 тыс. 457 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане второй день подряд антирекорд заражений COVID-19 В Азербайджане антирекорд суточного прироста заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19 В Азербайджане значительный суточный рост случаев COVID-19 В Азербайджане сокращаются сроки карантина для больных COVID-19 В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]