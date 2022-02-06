Количество случаев COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 700 тыс.

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 7 474 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 698 тыс. 654, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 7 704 случая.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 25 человек (накануне - 23). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 871 человек.

От COVID-19 вылечились 646 тыс. 378 человек (+ 4 840 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 43 тыс. 405 человек.

За сутки медики провели 19 043 теста на коронавирус против 20 531 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 267 тыс. 457 тестов на COVID-19.

Р.Керимов