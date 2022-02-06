Путин пожелал Эрдогану и его супруге, заразившихся COVID-19, полного выздоровления

Президент России Владимир Путин пожелал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге полного выздоровления от коронавируса, сообщает сайт Кремля в воскресенье.
«Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», - говорится в телеграмме Путина.
5 февраля Эрдоган заявил, что заразился штаммом коронавируса COVID-19 «омикрон». Он отметил, что болезнь протекает в легкой форме, и он продолжит работать удаленно.
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