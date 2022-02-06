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СНГ 06.02.2022 19:15

Лукашенко заявил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что он в звании полковника и носит на погонах герб.

«Герб. Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую», - сказал Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

Фрагменты публикует близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого» в воскресенье.

«Путин полковник, обещал мне полковника присвоить (российской армии - ИФ). До сих пор не присвоил», - продолжил Лукашенко.

На вопрос, как он себе это представляет, чтобы президент независимого государства являлся полковником чужой армии, Лукашенко ответил: «Это же моя проблема. Пообещал - делай».

«Мы ему потом присвоим звание генерал», - резюмировал президент Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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