Несколько сотен десантников США прибыли в Польшу в аэропорт примерно в 100 км от Украины - СМИ

На юго-восток Польши в воскресенье были переброшены несколько сотен военных США из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает агентство Associated Press (AP).

Десантники были передислоцированы в рамках переброски дополнительных сил США в Европу - на фоне роста напряженности вокруг Украины. Американских военных доставил транспортный самолет C-17 Globemaster в аэропорт Жешув-Ясенка, расположенный примерно в 90 км от границы Польши с Украиной.

По данным AP, десантниками командует генерал-майор Крис Донахью, который 30 августа прошлого года стал последним американским военнослужащим, покинувшим Афганистан.

Ранее на этой неделе в рамках подготовки к прибытию десантников американские самолеты доставили в аэропорт оборудование и силы поддержки. AP отмечает, что бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии могут быть развернуты в течение 18 месяцев, а затем переброшены по воздуху для захвата ключевых объектов.

Агентство напоминает, что ранее президент США Джо Байден распорядился перебросить в Польшу 1,7 тыс. американских военных. При этом в Польше с 2017 года на ротационной основе размещается порядка 4 тыс. военных США.

Пентагон на этой неделе сообщал, что Байден официально одобрил развертывание 3 тыс. военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнял, что около 2 тыс. военных будут переброшены из Соединенных Штатов в Польшу и Германию. Кроме того, около 1 тыс. из базирующихся в Германии военных будут переведены в Румынию. Кирби сказал, что ротация будет осуществлена в ближайшие дни, но на непостоянной основе.

Он подчеркивал, что перебрасываемые силы не предназначены для ведения боевых действий в Украине.