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СНГ 06.02.2022 19:45

Российские военные проводят учения со стратегическими комплексами «Ярс»

Российские военные на учениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Ивановской области отработали смену полевых позиций ракетных комплексов «Ярс», сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

«На учение привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники», - говорится в сообщении.

«Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения (Ивановская область) сменили полевые позиции при отработке задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования», - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

«Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - говорится в сообщении.

О выходе в рамках учения на маршруты патрулирования мобильных комплексов «Ярс» в Ивановской области Минобороны РФ сообщило 25 января.

2 февраля военное ведомство РФ сообщило, что Тагильская дивизия РВСН также начала учения с выводом «Ярсов» на маршруты боевого патрулирования. В сообщении Минобороны РФ говорилось, что учебный выход на полевые позиции ракетного полка с «Ярсами» проходит в Свердловской области. Военные, в частности, отрабатывают задачи по противодействию условным диверсантам.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Основу группировки РВСН составляют современные комплексы «Ярс» в шахтном и мобильном вариантах. «Ярс» способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, РВСН, УЧЕНИЯ


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