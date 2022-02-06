Новые санкции против РФ затронут экономику КНР - советник президента США

Санкции против РФ на случай ее вторжения в Украину коснутся и Китая, при этом несоблюдение КНР этих санкций также повлечет за собой штрафные меры, заявил в воскресенье телеканалу NBC советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Санкции, которые мы введем, будут иметь эффект и на Китай, потому что они будут и против финансовой системы России, которая, конечно, в том числе взаимодействует с экономикой Китая», - сказал он.
«У Китая будет выбор: соблюдать или нет санкции. Если он выберет их несоблюдение, то, конечно, будут предусмотрены штрафы», - продолжил Салливан.
Советник президента США отметил, что, по мнению Вашингтона, негативные последствия возможного вторжения РФ в Украину затронут и Китай.
Также Салливан сказал, что не располагает прямыми свидетельствами того, поднималась ли тема Украины на встрече в Пекине президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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