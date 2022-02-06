Белорусская армия в случае войны в Донбассе будет действовать точно так, как российская, заверил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае войны Украины против Донбасса белорусская армия будет действовать так же, как российская.
«Точно так, как российская. Что мы тут, шутки шутим на южной границе сегодня? - сказал Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, отвечая на соответствующий вопрос. Фрагменты были показаны в эфире телеканала «Россия -1» (ВГТРК).
«Если они начнут воевать, я же сказал в послании (парламенту и народу - ИФ), против нас или против России, значит, мы будем воевать, защищая себя», - заявил президент Беларуси.
Между тем, обсуждая ситуацию с украинским беспилотником-шпионом, по словам Лукашенко, Минск отвечает адекватно. «Мы отвечаем адекватно, симметрично. Вы хотите, чтобы из-за беспилотника войну начали?» - отреагировал Лукашенко на соответствующий вопрос собеседника.
По информации белорусских властей, украинский беспилотник 24 января нарушил границу, был принужден к посадке белорусскими военными.
В МИД республики заявили, что «на основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский» (один из полигонов, задействованных в белорусско-российских учениях).
В четверг посла Украины в Беларуси Игоря Кизима вызвали в МИД, где заявили протест из-за запуска беспилотника. В Минобороны Беларуси из-за инцидента вручили ноту протеста военному атташе посольства Украины.
Как сообщалось, Россия и Беларуси проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022».
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