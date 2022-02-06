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СНГ 06.02.2022 20:30

В Украину прибыли очередные транспортные самолеты с военной помощью из США и Британии

В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских ВВС и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747, зафрахтованный Транспортным командованием вооруженных сил США, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы под городом Довер (штат Делавэр).

По имеющимся данным, с середины января британские, американские, а также канадские и польские транспортные самолеты совершили, по меньшей мере, 25 рейсов по доставке военной помощи в Украину, в том числе в Киев и Львов.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, САМОЛЕТЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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