В Украину прибыли очередные транспортные самолеты с военной помощью из США и Британии

В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских ВВС и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747, зафрахтованный Транспортным командованием вооруженных сил США, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы под городом Довер (штат Делавэр).
По имеющимся данным, с середины января британские, американские, а также канадские и польские транспортные самолеты совершили, по меньшей мере, 25 рейсов по доставке военной помощи в Украину, в том числе в Киев и Львов.
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