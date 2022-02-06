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Дальнее зарубежье 06.02.2022 19:55

Вторжение России в Украину перечеркнет «Северный поток 2» - советник президента США

«Северный поток 2» не будет реализован в случае нападения России на Украину, сказал в воскресенье телеканалу NBC советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Если Россия вторгнется в Украину, тем или другим образом «Северный поток 2» не будет реализовываться. Россия это понимает», - сказал он в преддверии визита в Вашингтон канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Он напомнил позицию президента США Джо Байдена, что «вторжением» будет считаться пересечение российско-украинской границы самыми небольшими силами РФ, за чем последуют санкции.

Салливан также сказал, что Европе предстоит длинный путь в избавлении от зависимости от российского газа и в диверсификации поставок энергоресурсов. При этом администрация США работает над возможностью поставок сжиженного природного газа из других мест, кроме РФ, в Европу на случай чрезвычайных обстоятельств, добавил советник.

В конце января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что потенциальные санкции против РФ из-за Украины предусматривают блокировку «Северного потока 2».

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Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗОПРОВОД


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