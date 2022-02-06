Премьер Пакистана планирует визит в Россию во второй половине февраля - СМИ

Премьер Пакистана Имран Хан рассчитывает во второй половине февраля отправиться с визитом в Россию, сообщает в воскресенье телекомпания WION со ссылкой на пакистанские дипломатические источники.
По данным WION, президент РФ Владимир Путин пригласил премьера Пакистана совершить этот визит.
Ожидается, что премьера в поездке будет сопровождать высокопоставленная делегация в составе министров его кабинета. Источники отметили, что позднее МИД Пакистана обнародует детали планируемого визита.
На повестке переговоров могут быть отношения РФ и Пакистана, ситуация в Афганистане, оборонное сотрудничество, газопровод «Север - Юг» из Карачи в провинцию Пенджаб протяженностью свыше 1,1 тыс. км.
«Этот визит, рассматриваемый как поворотный момент в геостратегической реорганизации в регионе, имеет большое зримое значение», - отмечает WION.
Телекомпания также напоминает, что Хан может стать первым за 23 года премьером Пакистана, который совершит визит в РФ непосредственно для переговоров с российским руководством, а не для участия в международном форуме. В предыдущий раз подобное имело место в 1999 году, когда премьером Пакистана являлся Наваз Шариф.
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