Вторжение - не единственный сценарий действий России против Украины, США учитывают это, заявляет советник Байдена

США и союзники прорабатывают меры с учетом различных сценариев развития событий вокруг Украины, поскольку действия РФ против Украины могут принять разные формы, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Частичная причина, почему мы работали так интенсивно за последние месяцы, состоит в том, что подготовка идет не к одному, а ко всем сценариям чрезвычайных событий», - сказал он в интервью телеканалу NBC.
По его словам, действия России в отношении Украины могут принять множество форм, включая возможность «аннексии оккупированных территорий на востоке Украины, известных как Донбасс», «гибридных действий», включая кибератаки и дестабилизацию политической обстановки, или полномасштабного вторжения.
При этом он подчеркнул, что эскалация ситуации вокруг Украины может произойти в любой момент, и, по мнению Вашингтона, РФ сосредоточила военные силы, способные на «значительную военную операцию в Украине».
Салливан также напомнил о готовности США вести переговоры с РФ по поводу размещения определенных ракетных систем, транспарентности вокруг военных учений, мер по укреплению доверия и предотвращения случайных инцидентов.
«Но мы не готовы обсуждать фундаментальные принципы безопасности, которые включают в себя политику открытых дверей НАТО для стран, которые соответствует требованиям (для вступления в альянс - ИФ)», - подчеркнул Салливан.
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