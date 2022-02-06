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Дальнее зарубежье 06.02.2022 21:00

Вторжение - не единственный сценарий действий России против Украины, США учитывают это, заявляет советник Байдена

США и союзники прорабатывают меры с учетом различных сценариев развития событий вокруг Украины, поскольку действия РФ против Украины могут принять разные формы, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Частичная причина, почему мы работали так интенсивно за последние месяцы, состоит в том, что подготовка идет не к одному, а ко всем сценариям чрезвычайных событий», - сказал он в интервью телеканалу NBC.

По его словам, действия России в отношении Украины могут принять множество форм, включая возможность «аннексии оккупированных территорий на востоке Украины, известных как Донбасс», «гибридных действий», включая кибератаки и дестабилизацию политической обстановки, или полномасштабного вторжения.

При этом он подчеркнул, что эскалация ситуации вокруг Украины может произойти в любой момент, и, по мнению Вашингтона, РФ сосредоточила военные силы, способные на «значительную военную операцию в Украине».

Салливан также напомнил о готовности США вести переговоры с РФ по поводу размещения определенных ракетных систем, транспарентности вокруг военных учений, мер по укреплению доверия и предотвращения случайных инцидентов.

«Но мы не готовы обсуждать фундаментальные принципы безопасности, которые включают в себя политику открытых дверей НАТО для стран, которые соответствует требованиям (для вступления в альянс - ИФ)», - подчеркнул Салливан.

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Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, ВАРИАНТЫ


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