Молдавский миротворец погиб в Зоне безопасности на Днестре

Молдавский миротворец, по предварительной версии следствия, совершил самоубийство во время несения службы на посту совместных миротворческих сил в Зоне безопасности на Днестре.

«Военнослужащий-контрактник Национальной армии, несущий службу в составе Совместных миротворческих сил, был смертельно ранен в воскресенье, 6 февраля, во время несения службы на посту. На место происшествия выехала группа правооохранителей для расследования дела», - сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны Молдовы.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минобороны, инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, на посту Nr11, у села Гура-Быкулуй.

«Военнослужащий с 2020 года проходил службу в составе Совместных миротворческих силах. Министерство обороны глубоко сожалеет об этом трагическом происшествии и выражает соболезнования семье погибшего», - отмечается в сообщении.

Генеральный инспекторат полиции Молдовы, который проводит расследование, сообщает, что, по предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством.