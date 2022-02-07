Канцлер Шольц заявил, что ФРГ будет сотрудничать с ЕС и НАТО в случае эскалации Россией ситуации вокруг Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия тесно сотрудничает с США, НАТО и Евросоюзом в вопросах реагирования на обострение ситуации вокруг Украины, и готова присоединиться к мерам Запада в отношении России в случае ее "вмешательства".

"Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и Евросоюзу, а также с Соединенными Штатами по вопросу о том, как реагировать на угрозу Украине, исходящую от России", - сказал он в интервью The Washington Post.

Он подчеркнул: "Наш строгий ответ заключается в том, что в случае вмешательства цены для нее будут очень высокими".

Шольц отметил, что Германия и партнеры прилагают усилия к тому, чтобы найти выход из этой ситуации и "быть партнером НАТО и ЕС, я думаю, лучше всего подходит для урегулирования кризиса".

Он в ответ на вопрос, "остановит ли правительство Германии процесс открытия трубопровода "Северный поток-2" в случае обострения конфликта вокруг Украины", он заверил: "Мы готовы предпринять вместе с нашими союзниками все необходимые шаги".

"У нас есть очень четкое соглашение с правительством Соединенных Штатов о транзите газа и энергетическом суверенитете Европы. Мы также договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину, и что мы будем очень жесткими, если этот транзит газа окажется под угрозой. Абсолютно ясно, что в подобной ситуации все варианты на столе", - заявил Шольц.

Он дал интервью изданию по случаю своего визита в США, который начинается в понедельник.