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Регион 07.02.2022 09:29

Иран подписал контракт с Dana Energy на $800 млн на разработку нефтяного месторождения Сохраб

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) подписала контракт на $800 млн с Dana Energy на разработку пограничного с Ираком нефтяного месторождения Сохраб.

Согласно сообщению NIOC, финансирование, разработка и эксплуатация месторождения поручено Dana Energy в рамках новой модели нефтяных сделок - Iran Petroleum Contract (IPC).

В рамках проекта планируется добывать 30 тыс. баррелей нефти в сутки. Предполагается, что совокупная добыча нефти по контракту за 20 лет составит 160 млн баррелей.

Проект предусматривает бурение 20 новых скважин, строительство трубопровода и сепарационной установки.

Месторождение Сохраб расположено к северо-западу от города Ахваз в провинции Хузестан и вдоль ирано-иракской границы. Это совместный блок с нефтяным месторождением Хувейза в Ираке, разработка которого началась несколько лет назад.

Прежняя модель нефтяных контрактов Ирана относилась к категории сервисных, по которым иностранная компания инвестировала в разработку месторождения, а государство предоставляло ей возможность возместить свои расходы за счет продажи части добытой нефти и выплачивало вознаграждение в виде процента от оставшегося сырья. Новое поколение нефтяных контрактов страны более близок к соглашениям о разделе продукции.

Dana Energy - частная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Тегеране. Компания была создана в 2000 году первоначально как нефтесервисная, в 2008 году занялась разработкой месторождений, в 2013 году - торговлей нефтепродуктами, затем транспортировкой и переработкой сырья.

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