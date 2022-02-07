Макрон перед визитом в РФ провёл разговор с Байденом

Президент США Джо Байден провёл в воскресенье телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на границе Украины с РФ, сообщает Белый дом.

"Оба лидера обсудили дипломатические усилия, а также усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание сил РФ около границ с Украиной", - отмечается в сообщении.

Белый дом сообщает, что Байден и Макрон "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины". Кроме того, Байден президенты двух стран выразили готовность продолжить консультации с союзниками и партнерами, в том числе - с Киевом.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в понедельник на переговорах в Москве обсудят российскую инициативу о гарантиях безопасности.