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СНГ 07.02.2022 10:34

Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии 7-8 февраля совершат совместный визит в Украину

Главы МИД Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат 7-8 февраля совместный визит на Украину, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Визит состоится по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата должен продемонстрировать солидарность с Украиной, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет "дальнейшая поддержка Украины, (...) укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности".

Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения Операции Объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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