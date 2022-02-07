Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии 7-8 февраля совершат совместный визит в Украину

Главы МИД Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат 7-8 февраля совместный визит на Украину, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Визит состоится по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата должен продемонстрировать солидарность с Украиной, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет "дальнейшая поддержка Украины, (...) укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности".

Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения Операции Объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией.