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Дальнее зарубежье 07.02.2022 09:45

В столице Канады вводят режим ЧП из-за протестующих против антиковидных мер дальнобойщиков

Мэр Оттавы Джим Уотсон решил ввести в городе режим ЧП, чтобы эффективнее бороться против устроивших многодневную акцию протеста дальнобойщиков, сообщает канадское телевидение.

"Введение режима ЧП показывает всю серьёзность возникшей угрозы безопасности. На кону - безопасность горожан, которой угрожают продолжающиеся демонстрации. Также режим ЧП подчеркивает необходимость помощи со стороны других властных структур", - отметил мэр в своём заявлении.

Несколько тыс. дальнобойщиков разместились в центре города более недели назад. Они въехали в Оттаву на своих грузовиках, чтобы выразить протест против жёстких мер властей по борьбе против распространения COVID-19. Изначально их целью был протест против мер, коснувшихся именно их профессии, однако со временем акция стала масштабнее, и теперь ее участники требуют отмены уже всех антиковидных мер в Канаде.

Водители грузовиков ведут себя довольно мирно, однако, стремясь привлечь внимание к своей акции, много шумят. В частности, они регулярно подают звуковые сигналы клаксонами. Это мешает местным жителям.

Поначалу городская полиция не применяла жёстких мер против демонстрантов и лишь вела с ними переговоры. На днях полицейские сменили тактику и стали выписывать штрафы за нарушение общественного порядка. Теперь стражи порядка планируют ввести особые меры, чтобы не допускать "подкрепления" демонстрантов в центр Оттавы, а также - перекрыть их линии снабжения продуктами питания и горючим. На днях в полиции столицы признали, что самостоятельно разогнать протестующих не смогут.

Власти Канады со своей стороны пока не предпринимают серьёзных попыток диалога с участниками акции протеста, отмечают СМИ.

События в Канаде привлекли внимание политиков в США. Так, к примеру, бывший президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим. Он назвал их акцию "мирным протестом против жёсткой политики ультралевого лунатика Джастина Трюдо (премьера Канады -ИФ)".

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Тэги: КАНАДА, СТОЛИЦА, ПРОТЕСТЫ

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