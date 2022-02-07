Цены на нефть меняются разнонаправленно

Цены на нефть меняются без единой динамики в ходе торгов в понедельник: фьючерсы на сорт Brent обновили максимум за семь лет, поднявшись выше $93 за баррель, тогда как фьючерсы на WTI снижаются.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в понедельник составляет $93,49 за баррель, что на $0,22 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,16 (2,4%) - до $93,27 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,03 за баррель, что на $0,28 (0,3%) ниже итогового значения сессии в четверг. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на $2,26 (2,04%), до $92,31 за баррель.
Поддержку рынку нефти оказывают ожидания сохранения ограниченного предложения на фоне восстанавливающегося спроса, пишет Trading Economics.
Котировки впервые обновили семилетние рекорды в ходе сессии в пятницу из-за сохраняющегося беспокойства вследствие геополитических рисков и способности ОПЕК осуществлять поставки в достаточном объеме, а также из-за похолоданий в США.
Тем временем ухудшение геополитической ситуации в Восточной Европе привело к тому, что аналитики JPMorgan спрогнозировали сценарий, при котором цена Brent поднимется до $120 за баррель.
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