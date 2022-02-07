Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 394,9 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 394 млн 995 тыс. 479, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 740 тыс. 187 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 76 млн 505 тыс. 442 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 902 тыс. 624.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 272 тыс. 14, а число умерших от последствий заражения вирусом - 502 тыс. 874.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 млн 546 тыс. 399 человек, из них скончались 632 тыс. 514.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 738,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 773 человека, Индии - 359, Бразилии - 2 тыс. 941.
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции ВС Азербайджана
Официальный Баку ожидает укрепления стратегического партнерства Азербайджана и Украины
Баку и Киев продолжают углублять двустороннее сотрудничество - МИД Украины
Переговоры по СВПД возобновятся в Вене 8 февраля
Uzbekistan GTL ввел установку по производству автономной электроэнергии в 90 МВт
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Глава австралийского Минобороны заявил, что Австралии и ее союзникам нельзя уступить КНР в Южно-Китайском море
Талибы отрицают рост активности иностранных террористических групп в Афганистане
Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии 7-8 февраля совершат совместный визит в Украину
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров