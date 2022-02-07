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Здравоохранение 07.02.2022 10:10

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 394,9 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 394 млн 995 тыс. 479, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 740 тыс. 187 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 76 млн 505 тыс. 442 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 902 тыс. 624.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 272 тыс. 14, а число умерших от последствий заражения вирусом - 502 тыс. 874.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 млн 546 тыс. 399 человек, из них скончались 632 тыс. 514.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 738,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 773 человека, Индии - 359, Бразилии - 2 тыс. 941.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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