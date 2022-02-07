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Дальнее зарубежье 07.02.2022 11:47

Талибы отрицают рост активности иностранных террористических групп в Афганистане

Отчет группы наблюдателей СБ ООН о росте активности террористических групп в Афганистане не соответствует действительности, заявило в понедельник министерство иностранных дел движения "Талибан".

"Министерство иностранных дел решительно отвергает недавний отчет Совета Безопасности ООН, в котором утверждалось, что иностранные террористические группы активизировали свою деятельность в Афганистане. Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство - ИФ) привержен Дохинскому соглашению и никому не позволит использовать афганскую территорию", - говорится в заявлении талибов.

По утверждению талибов, после захвата власти в Афганистане движением в стране "была обеспечена наилучшая безопасность".

Поддерживаемая ООН Группа аналитической поддержки в недавнем отчете сообщала, что иностранные террористические группы, начиная от "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) на Индийском субконтиненте и заканчивая Исламским движением Узбекистана", имеют больше свободы в Афганистане, чем в последние годы, и сын Усамы бен Ладена посетил страну в октябре для встреч с официальными лицами нового правительства.

В докладе говорилось, что новое правительство ничего не сделало для ограничения деятельности иностранных террористов, и нет никаких указаний на то, что были приняты какие-либо меры для ограничения деятельности иностранных террористов в стране.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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