Более 20 человек пострадали в ДТП в Карабахе, 13 их них доставлены в Баку

В результате ДТП с участием служебного автобуса турецкой компании «KOLIN Insaat, Turizm Sanayi ve Ticaret» в Ходжавендском районе (Карабахский район Азербайджана) вечером 6 февраля пострадали 21 человек, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на местные СМИ.
Компания выполняет работы по строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Автобус перевозил работников компании на вечернюю смену.
По данным Минздрава Азербайджана, 13 пострадавших, 11 из которых – граждане Турции, доставлены в Бакинский оздоровительный центр. «2 из них находятся в реанимации, состояние еще 11 оценивается как среднетяжелое», - подчеркивает ведомство.
Кроме этого, еще 5 человек проходят лечение в Физулинской районной больнице.
«Согласно предварительной версии, ДТП произошло в результате того, что водитель автобуса потерял управление», - подчеркивается в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.
Э.Шафиев
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