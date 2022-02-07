Агростраховая компания вступила в ASA

Страховая компания ОАО «Объединенная аграрная страховая компания» вступила в Ассоциацию страховщиков Азербайджана (ASA).
«ОАО «Объединенная аграрная страховая компания» подала официальную заявку на вступление в Ассоциацию. Соответствующее обращение было рассмотрено на заседании Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана, посвященном итогам 2021 года, и принято решение удовлетворить это обращение.
Согласно информации, число членов ASA достигло 21: 5 страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни, 14 – иного, чем жизнь, 1 аграрная и 1 перестраховочная компания.
Х.Насирзаде
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