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Финансы 07.02.2022 11:55

Агростраховая компания вступила в ASA

Страховая компания ОАО «Объединенная аграрная страховая компания» вступила в Ассоциацию страховщиков Азербайджана (ASA).

«ОАО «Объединенная аграрная страховая компания» подала официальную заявку на вступление в Ассоциацию. Соответствующее обращение было рассмотрено на заседании Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана, посвященном итогам 2021 года, и принято решение удовлетворить это обращение.

Согласно информации, число членов ASA достигло 21: 5 страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни, 14 – иного, чем жизнь, 1 аграрная и 1 перестраховочная компания.

Х.Насирзаде

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Тэги: ASA, СТРАХОВЩИК, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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