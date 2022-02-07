Переговоры по СВПД возобновятся в Вене 8 февраля

В австрийской столице во вторник возобновятся переговоры по возвращению к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, сообщил в понедельник иранский журналист Абас Аслани со ссылкой на МИД страны.
"Представитель МИД Ирана (Саид Хатибзаде - ИФ) заявил, что иранская и другие делегации, как ожидается, вернутся в Вену во вторник для возобновления переговоров", - написал Аслани в своем твиттере.
По его словам, во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что в ходе этих переговоров стороны, в особенности США, смогут принять необходимые решения.
"Иран ожидает принятия необходимых решений, особенно в Вашингтоне. Снятие санкций и извлечение пользы от экономических дивидендов сделки - наша "красная линия", - приводит Аслани слова Хатибзаде.
В свою очередь западные СМИ напоминают, что в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что шагов США по восстановлению действия исключений их санкционного режима недостаточно, и что Вашингтону следует предоставить гарантии восстановления соглашения по атому.
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции ВС Азербайджана
Официальный Баку ожидает укрепления стратегического партнерства Азербайджана и Украины
Баку и Киев продолжают углублять двустороннее сотрудничество - МИД Украины
Более 20 человек пострадали в ДТП в Карабахе, 13 их них доставлены в Баку
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 394,9 млн - университет Хопкинса
Количество случаев COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 700 тыс.
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Глава австралийского Минобороны заявил, что Австралии и ее союзникам нельзя уступить КНР в Южно-Китайском море
Талибы отрицают рост активности иностранных террористических групп в Афганистане
Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии 7-8 февраля совершат совместный визит в Украину
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров