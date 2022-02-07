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ТЭК 07.02.2022 12:14

Переговоры по СВПД возобновятся в Вене 8 февраля

В австрийской столице во вторник возобновятся переговоры по возвращению к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, сообщил в понедельник иранский журналист Абас Аслани со ссылкой на МИД страны.

"Представитель МИД Ирана (Саид Хатибзаде - ИФ) заявил, что иранская и другие делегации, как ожидается, вернутся в Вену во вторник для возобновления переговоров", - написал Аслани в своем твиттере.

По его словам, во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что в ходе этих переговоров стороны, в особенности США, смогут принять необходимые решения.

"Иран ожидает принятия необходимых решений, особенно в Вашингтоне. Снятие санкций и извлечение пользы от экономических дивидендов сделки - наша "красная линия", - приводит Аслани слова Хатибзаде.

В свою очередь западные СМИ напоминают, что в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что шагов США по восстановлению действия исключений их санкционного режима недостаточно, и что Вашингтону следует предоставить гарантии восстановления соглашения по атому.

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Тэги: ИРАН, АВСТРИЯ, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ


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