Pioneer Natural Resources досрочно погасит два выпуска облигаций на $1,25 млрд

Американский сланцевый производитель Pioneer Natural Resources Co. досрочно погасит два выпуска облигаций.
Как сообщается в пресс-релизе компании, это касается бондов с погашением в 2024 году с купоном 0,75% годовых и бумаг с погашением в 2026 году с купоном 4,45% объемом по номиналу соответственно $750 млн и $500 млн.
Погашение первого выпуска назначено на 14 февраля, второго - на 24 февраля.
Выплаты по облигациям будут составлять 100% номинальной стоимости плюс невыплаченные проценты до даты погашения.
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