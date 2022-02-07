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Финансы 07.02.2022 22:01

Pioneer Natural Resources досрочно погасит два выпуска облигаций на $1,25 млрд

Американский сланцевый производитель Pioneer Natural Resources Co. досрочно погасит два выпуска облигаций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, это касается бондов с погашением в 2024 году с купоном 0,75% годовых и бумаг с погашением в 2026 году с купоном 4,45% объемом по номиналу соответственно $750 млн и $500 млн.

Погашение первого выпуска назначено на 14 февраля, второго - на 24 февраля.

Выплаты по облигациям будут составлять 100% номинальной стоимости плюс невыплаченные проценты до даты погашения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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