Pioneer Natural Resources досрочно погасит два выпуска облигаций на $1,25 млрд

Американский сланцевый производитель Pioneer Natural Resources Co. досрочно погасит два выпуска облигаций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, это касается бондов с погашением в 2024 году с купоном 0,75% годовых и бумаг с погашением в 2026 году с купоном 4,45% объемом по номиналу соответственно $750 млн и $500 млн.

Погашение первого выпуска назначено на 14 февраля, второго - на 24 февраля.

Выплаты по облигациям будут составлять 100% номинальной стоимости плюс невыплаченные проценты до даты погашения.