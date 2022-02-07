Валютные резервы Китая в январе снизились впервые за 4 месяца

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в январе сократились на $28,53 млрд и составили $3,222 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Таким образом, они опустились с рекордного уровня за последние шесть лет в $3,250 трлн, зафиксированного в декабре.

Снижение произошло впервые за четыре месяца и было обусловлено ростом курса доллара США и уменьшением стоимости глобальных активов, номинированных в других валютах. Юань подешевел на 0,1% к американской нацвалюте в прошлом месяце, при этом доллар повысился более чем на 1% к корзине основных мировых валют.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем не ожидали изменения объема резервов в минувшем месяце.

Запасы золота в стоимостном выражении в КНР в январе уменьшились до $112,46 млрд со $113,13 млрд месяцем ранее, сообщил НБК. При этом объем резервов остался на уровне 62,64 млн унций.