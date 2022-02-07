Лукашенко заявил, что без поддержки большинства белорусов ушел бы на пенсию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покинул бы свой пост, если бы знал, что большинство населения страны выступает против него.

"Вы ж говорите, что у меня спецслужбы всевидящие. Могу я в компактной Беларуси, 10 миллионов, уточнить, точно знать, - за Лукашенко большинство или против? Могу. И если бы я только почувствовал, а тем более факты на стол положили мне, что большинство белорусского народа по закону Лукашенко не поддерживает, судьба Лукашенко им же была бы решена в течение суток", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

"Я ушел бы. На пенсию", - добавил президент.

"Народ не оценил, или же народу надоело из каждого утюга видеть Лукашенко - всякое бывает, я земной человек, понимаю. Народ решил, что хватит - ну и хорошо. Значит, народ сделал свой выбор. Большое количество людей так думало до выборов. Сейчас огромное, подавляющее количество садится и думает: господи, слава богу, что он остался. Особенно после Казахстана", - заявил Лукашенко.