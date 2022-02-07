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СНГ 07.02.2022 16:04

Лукашенко заявил, что не будет передавать власть в Беларуси своим детям

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его дети категорически отказываются заниматься политикой, и о передаче им власти речь не идет.

"Честно говорю, мои дети так наелись президентства. По старшему (сыну Виктору - ИФ) посмотри, почему ушел. Генерал-майор, мог бы служить, помощник по национальной безопасности, влиятельный человек, можно сказать. К нему могли прислушиваться. Хотя он никогда не переходил ту линию, которая была очерчена для него. Но он сказал: "Нет, папа, я не хочу больше на государственной службе, я наелся", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

Младший сын Николай, по словам Лукашенко, категорически против того, чтобы связать жизнь с политикой.

"Младший - сообразительный, толковый парень, но нет, категорически нет, категорически. Он наелся так...Когда мы на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей) были (в разгар акций протестов против итогов президентских выборов в августе 2020 года), наш военный завод, на него было страшно смотреть. Он впервые увидел эту толпу орущую, ядро 400 человек - собрались бандиты, а кругом рабочие сидели. Ну, понятно, настроение рабочих. Я когда, стоя на этом пьедестале, посмотрел на него - пожалел, что взял с собой", - сказал Лукашенко.

Рабочие МЗКТ устроили забастовку, когда Лукашенко приехал на завод, толпа кричала ему: "Уходи!"

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