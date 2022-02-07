Нефть дешевеет после обновления семилетних рекордов

Цены на нефть снижаются в понедельник после обновления максимума за семь лет накануне.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:07 подешевели на $0,77 (0,83%) - до $92,5 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,2 (1,3%) - до $91,11 за баррель.
Котировки впервые обновили семилетние рекорды в ходе сессии в пятницу из-за сохраняющегося беспокойства вследствие геополитических рисков и способности ОПЕК осуществлять поставки в достаточном объеме, а также из-за похолоданий в США.
Тем временем ухудшение геополитической ситуации в Восточной Европе привело к тому, что аналитики JPMorgan спрогнозировали сценарий, при котором цена Brent поднимется до $120 за баррель.
"Нельзя исключать подъема цен до $100 за баррель в краткосрочной перспективе, но и понижательных рисков хватает, включая влияние штамма "омикрон" на спрос, опасения по поводу экономического роста, а также коррекцию на финансовых рынках на фоне борьбы центробанков с инфляцией", - написала старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.
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