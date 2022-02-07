Назарбаев официально лишен председательства в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики", сообщила пресс-служба главы государства.
Закон касается, в частности, необходимости согласования с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым государственных инициатив.
Мажилис по инициативе сената принял поправку к закону "О первом президенте Казахстана", которой исключалась норма о том, что разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики согласовываются с Назарбаевым.
Наряду с этим закон предусматривает изменения в статью закона "О первом президенте", касающуюся его статуса и полномочий. Согласно этим изменениям Назарбаев не будет возглавлять ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности. Вместе с тем сохранилась норма о том, что Назарбаев может выступать перед парламентом и его палатами, участвовать в заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, входить в состав Конституционного совета Казахстана.
Токаев также подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты республики Казахстан", предусматривающий передачу полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана и председателя Совета безопасности президенту Казахстана.
В марте 2019 года Назарбаев заявил об отставке с поста главы государства, но сохранил за собой ряд других постов, в том числе, председателя СБ и председателя АНК. В апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия председателя АНК действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Руководство СБ Токаев принял от Назарбаева во время беспорядков в Казахстане в начале января.
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