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Дальнее зарубежье 07.02.2022 22:34

Индонезия ужесточает коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваний

Власти Индонезии в понедельник объявили об ужесточении ограничений в рамках борьбы со вспышкой COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", передает в понедельник межарабский телеканал "аль-Джазира".

Ограничения будут действовать в городах Джакарта, Бандунг, Джокьякарта и на острове Бали, отмечает телеканал.

Ограничения затронут организацию мероприятий в закрытых помещениях, в супермаркетах и торговых центрах одновременно смогут находиться 60% посетителей, а в храмах - 50% от общей вместимости помещений.

По состоянию на воскресенье в Индонезии зафиксировали 36 тыс. новых заболеваний, уровень загруженности больничных коек в Джакарте вырос с 45% до 63%.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Индонезии с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 4,5 млн заражений коронавирусом, более 144,6 тыс. инфицированных скончались, а свыше 4,1 млн пациентов переболели и выздоровели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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