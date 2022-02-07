Индонезия ужесточает коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваний

Власти Индонезии в понедельник объявили об ужесточении ограничений в рамках борьбы со вспышкой COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", передает в понедельник межарабский телеканал "аль-Джазира".
Ограничения будут действовать в городах Джакарта, Бандунг, Джокьякарта и на острове Бали, отмечает телеканал.
Ограничения затронут организацию мероприятий в закрытых помещениях, в супермаркетах и торговых центрах одновременно смогут находиться 60% посетителей, а в храмах - 50% от общей вместимости помещений.
По состоянию на воскресенье в Индонезии зафиксировали 36 тыс. новых заболеваний, уровень загруженности больничных коек в Джакарте вырос с 45% до 63%.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Индонезии с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 4,5 млн заражений коронавирусом, более 144,6 тыс. инфицированных скончались, а свыше 4,1 млн пациентов переболели и выздоровели.
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