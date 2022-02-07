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ТЭК 07.02.2022 16:15

ЕС ведет с США и другими странами переговоры о поставках газа - глава Еврокомиссии

ЕС обсуждает с США и другими странами поставки газа в Европу на фоне беспокойства Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из РФ, заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Для достижения энергетической безопасности мы строим партнерство с США, и речь идет в основном больше о поставках сжиженного природного газа", - приводят ее слова западные СМИ.

По словам главы Еврокомиссии, ведутся переговоры об увеличении поставок газа и с другими поставщиками, например, с Норвегией.

Накануне глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель написал в своем блоге, что РФ повысила устойчивость перед экономическими санкциями Запада, в то время как Европа страдает зависимостью от российских поставок газа.

"Мы должны срочно рассмотреть возможность разработки стратегических запасов газа в ЕС и возможность совместной закупки газа", - отмечал Боррель.

Он объявил, что трансатлантическая безопасность в области энергетики будет темой на Энергетическом совете ЕС-США, на заседание которого отправился Боррель.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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