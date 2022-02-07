AzerGold в 2022г впервые выплатит дивиденды правительству Азербайджана

ЗАО «AzerGold» в 2022 году планирует впервые выплатить дивиденды, их объем составит 20,5 млн манатов, сообщил глава общества Закир Ибрагимов на пресс-конференции.
«Основываясь на предварительные оценки, чистая прибыль «AzerGold» по итогам 2021 года составит около 80 млн манатов. С учетом успешной деятельности общества в 2020-2021гг, акционерам впервые будут выплачены дивиденды», - сказал Ибрагимов на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, «в этом году мы планируем направить 20,5 млн манатов на выплату дивидендов».
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Все акции принадлежат государству.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Б.Рустамбеков
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