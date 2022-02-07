Узбекистан изучает перспективы присоединения к общему энергорынку ЕАЭС

Правительство Узбекистана рассматривает перспективы присоединения страны к общему энергетическому рынку Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики.

По ее данным, в соответствии с планом совместных мероприятий правительства Узбекистана и Евразийской экономической комиссии (ЕАК) на 2021-2023 годы, департамент комиссии по энергетики провел для министерства энергетики страны презентацию перспектив функционирования общего энергетического рынка ЕАЭС.

Достигнуты договоренности о продолжении работы по углублению интеграционных процессов и минимизации негативных последствий присоединения Узбекистана к энергорынку союза, отмечает пресс-служба.

Энергосистема Узбекистана является частью объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданной еще в советское время, куда сегодня также входят системы юга Казахстана, Киргизии.

Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС 11 декабря 2020 года. В декабре 2021 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент страны Шавкат Мирзиёев предложил расширить участие стран-наблюдателей ЕАЭС в работе органов Евразийской экономической комиссии.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус наблюдателя в организации также имеет Молдавия и Куба.