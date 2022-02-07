Глава МИД Молдовы совершит визит в Азербайджан

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску 8-9 февраля совершит визит в Азербайджан. «Попеску прибудет в Азербайджан поздно вечером 8 февраля и все официальные встречи проведет 9 февраля», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Молдовы в Баку. Э.Шафиев

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