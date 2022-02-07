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Внешняя политика 07.02.2022 16:59

Глава МИД Молдовы совершит визит в Азербайджан

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску 8-9 февраля совершит визит в Азербайджан.

«Попеску прибудет в Азербайджан поздно вечером 8 февраля и все официальные встречи проведет 9 февраля», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Молдовы в Баку.

Э.Шафиев

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Тэги: МОЛДОВА, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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