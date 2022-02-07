Визит глав МИД и Минобороны Британии в Москву является инициативой Лондона - посол РФ

Ожидающийся визит глав МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бена Уоллеса в Москву не готовился заранее, это намерение возникло на фоне кризиса на Украине и предложений РФ по гарантиям безопасности, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Визит заранее не готовился и не предусматривался. Это сугубо пожелание британского премьер-министра и британских министров посетить Россию, причем вдвоем, - не одновременно, они последовательно едут и будут проводить разговоры, - но намерение у них такое есть", - сказал посол, отвечая, в частности, на вопрос, почему именно сейчас в Лондоне увидели потребность в этих визитах.
"Оно действительно появилось на фоне кризиса, который сейчас складывается вокруг наших предложений по гарантиям безопасности, вокруг положения дел на Украине", - подчеркнул Келин.
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