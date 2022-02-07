Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0224 GBR   2.3 TRY   0.1253

Цена на нефть

04.02 $/bbl +/- WTI 92.31 +2.04 Brent 93.27 +2.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.02.2022 17:08

Визит глав МИД и Минобороны Британии в Москву является инициативой Лондона - посол РФ

Ожидающийся визит глав МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бена Уоллеса в Москву не готовился заранее, это намерение возникло на фоне кризиса на Украине и предложений РФ по гарантиям безопасности, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Визит заранее не готовился и не предусматривался. Это сугубо пожелание британского премьер-министра и британских министров посетить Россию, причем вдвоем, - не одновременно, они последовательно едут и будут проводить разговоры, - но намерение у них такое есть", - сказал посол, отвечая, в частности, на вопрос, почему именно сейчас в Лондоне увидели потребность в этих визитах.

"Оно действительно появилось на фоне кризиса, который сейчас складывается вокруг наших предложений по гарантиям безопасности, вокруг положения дел на Украине", - подчеркнул Келин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]