В Иране за сутки зафиксировали более 100 летальных исходов от COVID-19

В Иране за сутки зарегистрировали более 100 случаев летальных исходов впоследствии заражения коронавирусом, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

За последние 24 часа в стране скончались 104 человека, у которых был подтвержден COVID-19.

Таким образом, число летальных случаев от коронавируса за все время пандемии достигло 132,9 тыс. По этому показателю Иран занимает первое место среди стран Ближнего Востока.

За минувшие сутки в Иране выявили почти 40 тыс. новых случаев заражения. Местные власти объявили о том, что в стране доминирует штамм "омикрон".

В Иране вакцинированы около 80% населения страны старше 18 лет. Тремя дозами вакцинированы только 27%.