Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что испытывает умеренный оптимизм перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным, сообщают французские СМИ.
"Я настроен твердо, трезво оцениваю ситуацию... Испытываю умеренный оптимизм", - приводят СМИ слова Макрона, сказанные журналистам во время перелета в Москву.
При этом, говоря о предстоящих переговорах, французский президент отметил, что не верит "в спонтанные чудеса".
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