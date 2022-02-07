Макрон заявил перед переговорами с Путиным, что не верит в "спонтанные чудеса"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что испытывает умеренный оптимизм перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным, сообщают французские СМИ. "Я настроен твердо, трезво оцениваю ситуацию... Испытываю умеренный оптимизм", - приводят СМИ слова Макрона, сказанные журналистам во время перелета в Москву. При этом, говоря о предстоящих переговорах, французский президент отметил, что не верит "в спонтанные чудеса".

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