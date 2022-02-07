Американцы потратят $14,6 млрд на просмотр Супербоула

Американцы потратят примерно $14,6 млрд во время просмотра финала чемпионата США по американскому футболу, или Супербоула, который состоится в ночь на 14 февраля, говорится в исследовании Национальной федерации ритейлеров (NRF).

Таким образом, расходы значительно вырастут по сравнению с прошлым годом, когда показатель оказался минимальным за семь лет из-за пандемии коронавируса - $13,9 млрд. Максимум был зафиксирован в 2020 году - $17,2 млрд.

Всего Супербоул, давно вышедший за рамки сугубо спортивного события и ставший явлением массовой культуры, планируют посмотреть 184,5 млн взрослых американцев, а расходы на просмотр телетрансляции составят в среднем $78,92 на человека против $74,55 годом ранее.

Основные траты придутся на еду и напитки - их планируют приобрести специально к игре 79% опрошенных. Еще 11% респондентов хотят купить одежду и иную атрибутику с символикой команд, 8% потратятся на украшения. Почти каждый десятый (9%) приурочит к финальной игре покупку нового телевизора, каждый двадцатый (5%) - новой мебели.

Одна пятая респондентов (20%) намерены посмотреть игру в гостях, а 15% устроят вечеринку у себя дома. В совокупности вечеринки (у себя или в гостях) посетят порядка 90 млн американцев против 62,8 млн в 2021 году, и еще 5% (13,7 млн) опрошенных будут смотреть финал в баре.

В этом году в финальной игре, проходящей в 56-й раз в истории, встретятся победители двух конференций Национальной футбольной лиги (НФЛ) - "Цинциннати Бенгалс" и "Лос-Анджелес Рэмс". Команда из Лос-Анджелеса (ранее базировавшаяся в Сент-Луисе) является победителем Супербоула 1999 года, а в 2018 году команда играла в финале кубка. Команда "Бенгалс" ни разу не выигрывала кубок, их последнее появление в финальной игре датируется 1988 годом, а последняя победа в плей-офф случилась в 1990 году.

Матч начнется 14 февраля в 3:30.