Стоимость биткойна поднимается выше $42 тыс. на общем настрое рынка к риску

Криптовалюты растут в цене в понедельник, поддерживаемые общим настроем рынков к риску после публикации данных о количестве рабочих мест в США в пятницу.
Стоимость биткойна к 17:50 поднялась на 2,8% за последние сутки и составила $42,861 тыс. При этом криптовалюта впервые более чем за два месяца превысила свою среднюю цену за 50 дней, показали данные Bloomberg. Таким образом, биткойн остается ниже рекордного максимума, достигнутого в ноябре прошлого года ($68,99 тыс.), но выше последнего минимума ($33 тыс.), поставленного в январе.
Эфир, вторая по распространенности криптовалюта в мире, к этому времени подорожал на 3,14%, до $3,089 тыс. Цена эфира на выходных превысила отметку в $3 тыс. впервые за две недели.
Позитивная реакция на данные по рынку труда США спровоцировала отскок на рынке криптовалют, заявил аналитик брокерской компании GlobalBlock Маркус Сотириу в понедельник.
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