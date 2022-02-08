Власти Индонезии запретили въезд иностранных туристов через аэропорт Джакарты

Власти Индонезии временно запретили въезд иностранных туристов через аэропорт столицы государства Джакарты, чтобы предупредить всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщают местные СМИ.
В последние недели в Индонезии наблюдается резкий рост заболеваемости: в минувшее воскресенье было зафиксировано 36 тыс. новых случаев, а коэффициент занятости коек в больницах Джакарты вырос до 63%. Пик заболеваемости омикроном может быть достигнут в конце февраля. Полиция ввела в центре столицы комендантский час до 4 утра.
Глава министерства гражданской авиации Нови Риянто заявил, что решение ограничить прибытие туристов связано с всплеском заболеваемости и желанием замедлить распространение коронавируса. Новые правила въезда распространяются и на иностранных туристов, и на индонезийцев, которые возвращаются с зарубежного отдыха домой.
Въезд туристов в Джакарту запрещен всего через несколько дней после того, как остров Бали принял первый за почти два года авиарейс с иностранными туристами. В четверг (3 февраля 0 ИФ) на остров прибыли первые иностранцы, в основном турагенты, которые должны оценить его готовность к приему зарубежных туристов. Иностранные туристы по-прежнему могут прибывать в Индонезию через аэропорты Бали, а также островов Батам и Танджунг-Пинанг в провинции Риау, пишут издания.
Индонезия разрешила въезд иностранцев на Бали в октябре 2021 года из 19 стран, но до прошлой недели в ограниченном объеме.
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