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ТЭК 07.02.2022 19:01

Гасанов освобожден с должности главы Azеristiliktachizat

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Яшара Гасанова с должности председателя АО “Azеristiliktachizat”.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте главы государства в понедельник.

Временно исполняющим обязанности председателя назначен заместитель главы “Azеristiliktachizat” Ильхам Мирзоев.

ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, AZERISTILIKTACHIZAT, РУКОВОДИТЕЛЬ, УВОЛЬНЕНИЕ

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