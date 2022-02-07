Гасанов освобожден с должности главы Azеristiliktachizat

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Яшара Гасанова с должности председателя АО “Azеristiliktachizat”.
Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте главы государства в понедельник.
Временно исполняющим обязанности председателя назначен заместитель главы “Azеristiliktachizat” Ильхам Мирзоев.
ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.
Н.Аббасова
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией – Коломина
Глава МИД Молдовы совершит визит в Азербайджан
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду около 107 кг героина из Турции
В Азербайджане растет суточная смертность от COVID-19
Структура Минздрава направит 2,2 млн манатов на проект укрепления системы здравоохранения
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Глава МИД Германии: санкции против РФ скоординированы со всеми партнерами
Эрдоган и Столтенберг обсудили кризис в отношениях Украины и РФ
Столтенберг вновь пригласил РФ на заседание Совета Россия-НАТО
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Эти 13% от Yelo Bank принесут всем удачу!
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров