Гасанов освобожден с должности главы Azеristiliktachizat

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Яшара Гасанова с должности председателя АО “Azеristiliktachizat”. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте главы государства в понедельник.



Временно исполняющим обязанности председателя назначен заместитель главы “Azеristiliktachizat” Ильхам Мирзоев. ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения. Н.Аббасова

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