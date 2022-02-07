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Транспорт и связь 07.02.2022 19:31

Алиев создал оргкомитет для проведения в Баку в октябре 2023г 74-го Международного конгресса астронавтики

В Баку 2-6 октября 2023 года состоится 74-ый Международный конгресс астронавтики.

Для организации конгресса президент Азербайджана Ильхам Алиев создал оргкомитет. Текст соответствующего распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Председателем оргкомитета назначен премьер-министр, заместителем председателя - министр цифрового развития и транспорта. В состав оргкомитета вошли: министры иностранных дел, внутренних дел, финансов, чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, культуры, образования, молодежи и спорта; руководители таможенного комитета, СГБ, пограничной службы, службы миграции, Государственного агентства по туризму, ASAN Xidmet, Национальной Академии Наук Азербайджана, Исполнительной власти Баку, Азербайджанского космического агентства (Azerkosmos), ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Азеришыг", Центра Гейдара Алиева и Бакинского Конгресс Центра.

Оргкомитету поручено подготовить и осуществить план мероприятий по проведению Конгресса.

Н.Аббасова

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Тэги: АСТРОНАВТИКА, КОНГРЕСС, ОРГКОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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