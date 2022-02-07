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Дальнее зарубежье 07.02.2022 20:02

Беларусь отправит до 200 военных в Сирию для оказания гуманитарной помощи

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил соглашение с Беларусью, предусматривающее отправку в Сирии до 200 белорусских военных для оказания гуманитарной помощи. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

По поручению премьера МИД и Минобороны России проведут переговоры с белорусской стороной и подпишут соглашение.

"Принимая во внимание официальное приглашение военно-политического руководства Сирийской Арабской республики, адресованное белорусской стороне, принять участие в миссии по оказанию гуманитарной помощи на территории САР, направив в этих целях в САР белорусский воинский контингент", - говорится в проекте соглашения.

Численность белорусского контингента составит до 200 человек, он будет привлекаться к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий.

Белорусские военные во время пребывания в Сирии будут оперативно подчиняться российскому центру по примирению враждующих сторон, но останутся под командованием уполномоченного органа белорусской стороны.

Контингент будет размещаться в местах дислокации российской авиационной группы. Российская сторона обеспечит белорусских военных проживанием, питанием и переводчиком. Кроме того, она обязуется обеспечить их эвакуацию в случае опасности.

Белорусские военные получат право на ношение и применение оружие в "местах дислокации российской авиационной группы в соответствии с порядком, установленным уполномоченными органами сторон". Российская сторона займется обучением и подготовкой белорусских военных.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть база с боевой авиацией на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ВОЕННЫЕ, СИРИЯ


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