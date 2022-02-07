Великобритания перебросит в Польшу дополнительно 350 военных - министр обороны

Великобритания разместит в Польше дополнительно 350 военных на фоне напряженной обстановки вокруг Украины, сообщает Sky News со ссылкой на министра обороны Британии Бена Уоллеса. "Мы разместим дополнительно 350 военных в Польше, чтобы продемонстрировать нашу способность действовать вместе", - приводит телеканал его слова. Уоллес объявил об этом решении на встрече со своим польским коллегой Мариушем Блащаком в Лондоне. На минувших выходных в Польшу прибыли американские военнослужащие.

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