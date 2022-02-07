Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0224 GBR   2.3 TRY   0.1253

Цена на нефть

04.02 $/bbl +/- WTI 92.31 +2.04 Brent 93.27 +2.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.02.2022 20:09

Великобритания перебросит в Польшу дополнительно 350 военных - министр обороны

Великобритания разместит в Польше дополнительно 350 военных на фоне напряженной обстановки вокруг Украины, сообщает Sky News со ссылкой на министра обороны Британии Бена Уоллеса.

"Мы разместим дополнительно 350 военных в Польше, чтобы продемонстрировать нашу способность действовать вместе", - приводит телеканал его слова.

Уоллес объявил об этом решении на встрече со своим польским коллегой Мариушем Блащаком в Лондоне.

На минувших выходных в Польшу прибыли американские военнослужащие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЛЬША, ВОЕННЫЕ


Похожие новости


Премьер Польши обсудил с Джонсоном возможность усиления санкционного давления в связи с кризисом на польско-белорусской границе Посла РФ вызвали в МИД Великобритании из-за действий России, в том числе на границе с Украиной

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]