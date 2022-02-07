Путин на переговорах с Макроном отметил усилия Парижа для урегулирования украинского кризиса

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона за участие его страны в выработке принципиальных решений в сфере европейской безопасности и отметил усилия Парижа для урегулирования украинского кризиса.
"Я понимаю, что у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, и я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению", - сказал он в начале переговоров с Макроном.
При этом Путин отметил, что "за все эти годы Франция принимает участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности".
"Это делали и твои предшественники. Это касалось и кризиса, который возник после нападения грузин на Южную Осетию, это касалось выработки минских договоренностей и потом организации "Нормандского формата"", - сказал Путин.
"И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу и решение вопросов, которые связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны", - добавил он.
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