В Германии думают смягчить коронавирусные ограничения к концу февраля

Власти Германии рассматривают возможность полной или частичной отмены ограничений против коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник Associated Press.
"Перспективы таких мер разрабатываются", - заявила представитель правительства Германии Кристиане Хоффман в понедельник.
"По словам экспертов, это может произойти в промежуток с середины до конца февраля", - добавила она.
Хоффман сообщила, что власти ФРГ планируют обсудить эту тему 16 февраля. Изменения в ограничениях появятся только в том случае, если власти будут уверены, что это не перегрузит системы здравоохранения.
При этом в стране наблюдается высокое число заражений коронавирусом, в частности, 3 февраля был установлен антирекорд по количеству случаев за сутки - более 240 тыс.
Со вторника в ФРГ желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 в аптеках и у стоматологов.
Более 74% населения германии уже получили обе дозы вакцины и около 54% получили "бустерный" укол.
За весь период пандемии в Германии было выявлено около 11 млн случаев заражения коронавирусом и более 119 тыс. смертей от последствий заболевания.
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