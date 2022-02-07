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04.02 $/bbl +/- WTI 92.31 +2.04 Brent 93.27 +2.16

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ТЭК 07.02.2022 20:18

Нефть дешевеет

Нефтяной рынок взял передышку в понедельник, завершив в плюсе седьмую неделю подряд.

Опасения трейдеров, связанные с дефицитом предложения на рынке, ослабевают благодаря некоторому прогрессу в переговорах США и Ирана. В то же время, перспективы спроса остаются неоднозначными: если Австралия впервые за два года открывает свои границы, то Гонконг, Индонезия и Япония отмечают быстрый рост заболеваемости COVID-19, что, вероятно, будет ограничивать потребление нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 составляет $92,76 за баррель, что на $0,51 (0,55%) ниже цены на закрытие рынка в пятницу.

Фьючерсы на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,13 (1,23%), до $91,18 за баррель.

Контракты как на Brent, так и на WTI обновили семилетние максимумы по итогам торгов в пятницу.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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