Нефть дешевеет

Нефтяной рынок взял передышку в понедельник, завершив в плюсе седьмую неделю подряд.

Опасения трейдеров, связанные с дефицитом предложения на рынке, ослабевают благодаря некоторому прогрессу в переговорах США и Ирана. В то же время, перспективы спроса остаются неоднозначными: если Австралия впервые за два года открывает свои границы, то Гонконг, Индонезия и Япония отмечают быстрый рост заболеваемости COVID-19, что, вероятно, будет ограничивать потребление нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 составляет $92,76 за баррель, что на $0,51 (0,55%) ниже цены на закрытие рынка в пятницу.

Фьючерсы на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,13 (1,23%), до $91,18 за баррель.

Контракты как на Brent, так и на WTI обновили семилетние максимумы по итогам торгов в пятницу.