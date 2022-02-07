Глава МИД Германии: санкции против РФ скоординированы со всеми партнерами

Подготовленные против РФ санкции в случае ее агрессии против Украины скоординированы между всеми партнерами, запланированы совместно, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Я хотела бы выразить свою солидарность этим визитом и выразить абсолютно четко, что мы все сделаем для того, чтобы не произошла дальнейшая эскалация. Поэтому мы запланировали ряд жестких мер против России. Эти санкции являются беспрецедентными и скоординированы со всеми партнерами, запланированы с ними", - сказала Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник.
Глава МИД отметила, что Запад пытается продолжать диалог с РФ.
"Мы вместе с США и НАТО дали письменные ответы, которые дают четко понять, что мяч - на стороне Москвы, от Москвы сейчас зависит, чтобы разрядить ситуацию, смысл дипломатии - продолжать диалог и абсолютная четкость о том, что будут последствия, если действительно дело дойдет до дальнейшей агрессии против Украины", - указала она.
Бербок подчеркнула, что Германия поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.
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