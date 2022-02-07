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Дальнее зарубежье 07.02.2022 20:50

Эрдоган и Столтенберг обсудили кризис в отношениях Украины и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по региональным процессам с акцентом на кризис в отношениях между РФ и Украиной.

Президент Эрдоган сообщил, что Турция прилагает активные усилия для снижения напряженности между Москвой и Киевом.

Глава государства выразил уверенность в том, что кризис необходимо урегулировать мирными, дипломатическими путями в рамках территориальной целостности Украины и на основе норм международного права и минских договоренностей. По его словам, Анкара довела свою позицию до всех сторон.

Эрдоган отметил, что Анкара готова организовать встречу президентов РФ и Украины, либо создать площадку для технических переговоров сторон.

Генсек НАТО в свою очередь выразил признательность президенту Турции за активную поддержку и вклад в политическое урегулирование российско-украинского кризиса.

Столтенберг далее выразил надежду на скорейшее выздоровление президента Турции и его супруги в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией, сообщает "Анадолу".

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, ЭРДОГАН, СТОЛТЕНБЕРГ


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